Продажи новых автомобилей в РФ в январе — мае снизились на 28%, до 506,5 тыс.

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых автомобилей — легковых и легких коммерческих, а также грузовиков и автобусов — снизились в январе — мае 2025 года на 28% и составили 506,5 тыс. штук, сообщил Минпромторг РФ. Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 277 тыс. штук, что на 10% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Так, продажи легковых автомобилей составили 437,1 тыс. (-26%), LCV — 41,7 тыс. (-17%), грузовиков — 23,5 тыс. (-52%) и автобусов — 4,3 тыс. (-53%).

Непосредственно в мае 2025 года рынок новых транспортных средств снизился в годовом выражении на 30% и составил 102,5 тыс. авто. Это также на 12% меньше, чем в апреле текущего года. В частности, легковых автомобилей было продано 90,7 тыс., что на 28% меньше, чем в мае прошлого года, и на 11% меньше, чем в апреле этого года.