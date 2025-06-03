Продажи новых автомобилей в РФ в январе — мае снизились на 28%, до 506,5 тыс.
16:12 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продажи новых автомобилей — легковых и легких коммерческих, а также грузовиков и автобусов — снизились в январе — мае 2025 года на 28% и составили 506,5 тыс. штук, сообщил Минпромторг РФ. Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 277 тыс. штук, что на 10% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Так, продажи легковых автомобилей составили 437,1 тыс. (-26%), LCV — 41,7 тыс. (-17%), грузовиков — 23,5 тыс. (-52%) и автобусов — 4,3 тыс. (-53%).
Непосредственно в мае 2025 года рынок новых транспортных средств снизился в годовом выражении на 30% и составил 102,5 тыс. авто. Это также на 12% меньше, чем в апреле текущего года. В частности, легковых автомобилей было продано 90,7 тыс., что на 28% меньше, чем в мае прошлого года, и на 11% меньше, чем в апреле этого года.
НОВОСТИ
- 17:12 03.06.2025
- НАТО просит страны Европы нарастить наземные силы ПВО в пять раз — Bloomberg
- 17:00 03.06.2025
- Китай намерен расширить долю расчетов в нацвалютах со странами ШОС — вице-премьер
- 16:32 03.06.2025
- В Крыму задержан агент спецслужб Украины, изготовивший мощную бомбу — ФСБ
- 16:20 03.06.2025
- Объявлены победители Международной ИТ-олимпиады для школьников
- 16:00 03.06.2025
- В ВСУ с сожалением признали, что российские истребители превосходят F-16
- 15:32 03.06.2025
- Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Савченко
- 15:12 03.06.2025
- 16 стран ЕС запросили разрешения ЕК повысить дефицит своих бюджетов ради военных расходов
- 15:00 03.06.2025
- Композитор Евгений Дога умер на 89-м году жизни
- 14:32 03.06.2025
- Песков призвал дождаться результатов следствия по атакам Украины на РФ
- 14:12 03.06.2025
- Встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать