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Президент Казахстана Токаев жёстко ответил депутату Никонову - никто казахам ничего не давал

17:28 05.01.2021 Источник: РБК

Главное богатство современного Казахстана это его «священная земля, унаследованная от предков», - заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в опубликованной 5 января республиканской газетой Egemen Qazaqstan статье «Независимость превыше всего».

«Никто извне не отдал казахам эту огромную территорию. Наша история начинается 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках», — написал Токаев, указав на необходимость противостоять провокациям со стороны «некоторых иностранцев, которые сомневаются в нашей территориальной целостности», и защищать национальные интересы любым способом.

МИД Казахстана передал ноту российским дипломатам в связи с высказываниями на «Первом канале» председателя комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова, что «территория Казахстана — большой подарок со стороны России». Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Казахстан указал на участившиеся провокационные заявления со стороны российских политиков, которые наносят серьезный ущерб союзническим отношениям двух стран.

В министерстве подчеркнули, что Нур-Султан ожидает от России адекватной оценки таких высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь подобных заявлений от российских чиновников.

Депутат Никонов объяснил свои высказывания в Telegram. По его словам, он имел в виду, что «интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан», - сообщает РБК.

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