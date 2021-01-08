Дела об аресте российских диспетчеров суд в Польше отложил до мая
16:40 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Заседание по делу Павла П. (фамилия по польским законам не называется) было отложено до 27 мая 2021 года, заседание по делу Виктора Р. также перенесено на ту же дату", - информировали в пресс-службе. "Дата заседания по делу третьего диспетчера пока не назначена", - указали в суде.
Всего в польском суде было запланировано три заседания - отдельно по каждому из трех диспетчеров: Павлу Плюснину, Виктору Рыженко и Николаю Краснокутскому. Однако, как стало известно в пятницу, рассмотрение дела Краснокутского было отменено. Состоялись только два слушания за закрытыми дверями. Принявшие участие в заседаниях прокуроры от комментариев отказались. Все заседания проводятся заочно, без участия фигурантов.
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