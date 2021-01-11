Все меньше шведов выступают против членства в НАТО
13:32 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жителей Швеции, которые не поддерживают членство в НАТО, снижается. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром "Ипсос" по заказу газеты "Дагенс нюхетер".
35 процентов ответили "нет" на вопрос, должна ли Швеция подать заявку на членство в НАТО, 33% - "да", 32% - "не знаю". Доля противников членства в НАТО, которая в 2015 году составляла 50%, уменьшилась на 3 процентных пункта, а доля сторонников увеличилась на столько же по сравнению с предыдущим опросом, который проводился чуть более года назад.
"Это третий опрос подряд, в котором доля противников заявки на членство в НАТО снижается. Это означает, что впервые с тех пор, как мы начали проводить замеры [общественного мнения], число сторонников и противников членства в НАТО одинаково", - прокомментировал аналитик "Ипсос" Никлас Челебринг.
По его словам, перемены в общественном мнении вызваны рядом факторов. "Это связано с изменениями во внешним мире с более активной Россией. А во внутриполитических дебатах оборона заняла в повестке дня более ясное место с перевооружением шведских ВС", - отметил Челлебринг.
"У нас также есть несколько партий, которые больше не исключают членство в НАТО. Также есть понимание того, что Швеции может потребоваться помощь в вооруженном конфликте в непосредственной близости от нас", - продолжил он.
В опросе, который проводился в первой половине декабря прошлого года, приняли участие 1 226 человек. Им был задан вопрос: "Считаете ли вы, что Швеция должна подавать заявку на членство в НАТО, или вы так не думаете".
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