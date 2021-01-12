Президент Португалии заразился коронавирусом
10:05 12.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Президент Португалии заразился COVID-19. 72-летний Марселу Ребелу ди Соуза находится на самоизоляции и переносит вирус в бессимптомной форме, сообщила его пресс-служба.
Издание «Коммерсантъ» отмечает, что с начала пандемии в Португалии зарегистрировано почти 500 тысяч заболевших, около 8 тысяч жителей скончались.
Ранее COVID-19 перенесли президенты Франции, США, Украины, Армении, а также премьер Великобритании. Говорит Москва
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