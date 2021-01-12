Помпео собирается обвинить Иран в сотрудничестве с «Аль-Каидой» - источник
10:32 12.01.2021 Источник: Газета.Ru
Госсекретарь США Майк Помпео намерен выступить с заявлением о сотрудничестве Ирана и террористической группировки «Аль-Каиды» (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Соответствующее заявление он планирует сделать во вторник, 12 января, в рамках своей речи в Вашингтоне.
По словам собеседника агентства, госсекретарь США может обвинить Иран в поддержке «Аль-Каиды» и предоставлении убежища лидерам группировки. Газета.Ru
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