Помпео собирается обвинить Иран в сотрудничестве с «Аль-Каидой» - источник

10:32 Источник: Газета.Ru

Госсекретарь США Майк Помпео намерен выступить с заявлением о сотрудничестве Ирана и террористической группировки «Аль-Каиды» (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Соответствующее заявление он планирует сделать во вторник, 12 января, в рамках своей речи в Вашингтоне.

По словам собеседника агентства, госсекретарь США может обвинить Иран в поддержке «Аль-Каиды» и предоставлении убежища лидерам группировки. Газета.Ru