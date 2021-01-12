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Меркель подвергла критике "Твиттер" из-за блокировки аккаунта Трампа

11:32 12.01.2021 Источник: Русская служба Би-би-си

Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике "Твиттер", заблокировавший аккаунт президента США Дональда Трампа, назвав это серьезным нарушением свободы слова.

Меркель через своего представителя посоветовала американскому правительству взять пример с Германии и принять на государственном уровне законы, ограничивающие подстрекательство в интернете, а не предоставлять соцсетям право придумывать собственные законы.

Запрет в отношении Трампа раскритиковал и российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии после попытки его отравления.

Он назвал этот шаг "неприемлемым актом цензуры", которым непременно воспользуется Кремль, добавив, что решение было принято на волне эмоций и личных политических пристрастий.  Русская служба Би-би-си

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