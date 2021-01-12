Мосгорсуд смягчил приговор двум участникам "Нового величия"
15:00 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский городской суд смягчил приговор двум участникам молодежного сообщества "Новое величие", которые ранее были признаны виновными в экстремизме. Как передает корр. ТАСС из суда, апелляционная инстанция смягчила сроки Костыленкову и Карамзину.
"Приговор Люблинского районного суда Москвы от 6 августа 2020 года изменить, назначить Руслану Костыленкову 6 лет и 9 месяцев колонии, Петру Карамзину - 6 лет и 3 месяца. Всем остальным наказание оставить без изменений", - говорится в апелляционном определении Мосгорсуда. Ранее они были приговорены к 7 годам и 6,5 года соответственно. Таким образом, судебное решение вступило в силу.
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