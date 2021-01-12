Поучительный тон Лукашенко в адрес Зеленского абсолютно неуместен - глава МИД Украины

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поучительный тон высказываний лидера Белоруссии Александра Лукашенко в адрес президента Украины Владимира Зеленского неуместен. Об этом он сказал во вторник в эфире украинского телеканала "1+1".

"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными", - сказал министр.

Он назвал Лукашенко "известным персонажем", который "всегда славился своими харизматическими высказываниями". "Но чем дальше, тем более они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией", - добавил Кулеба.

На днях Лукашенко заявил, что "не держит зла" на Зеленского и готов возобновить отношения с Украиной. "Я бы косо на него (Зеленского - прим. ТАСС) не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением - никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", - сказал он в интервью.