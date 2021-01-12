"Роснефть" открыла новое крупное месторождение газа в Якутии

18:36

Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «дочка» «Роснефти», в результате бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке открыла новое крупное газоконденсатное месторождение . Государственная комиссия по запасам уже поставила на баланс более 75 млрд кубометров газа и 1,4 млн тонн газового конденсата. Месторождение назвали в честь героя Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Кульбертинова, уроженца Олекминского улуса Якутии.

Эксперты уже подтвердили промышленную газоносность и высокую продуктивность месторождения им. Ивана Кульбертинова, а также его значительный потенциал для дальнейшей доразведки. По данным компании, «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» действует на 10 лицензионных участках в Якутии. Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.

«Роснефть» силами дочернего предприятия «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет крупные геологоразведочные работы в Республике Саха (Якутия). За два года уже удалось открыть три месторождения.