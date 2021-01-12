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Над Камчаткой сгорел небольшой метеорит

19:20 12.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Небольшой метеорит сгорел в атмосфере Земли над Камчаткой. Первыми его заметили автомобилисты.

Яркий болид, прочертивший небосвод попал на камеры видеорегистраторов автомобилей. Небесное тело дважды вспыхнуло и исчезло. Его существование в плотных слоях газовой оболочки Земли продолжалось всего 55 секунд. Только после того, как очевидцы выложили увиденное в соцсети явлением заинтересовались ученые Кмчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Директор подразделения Данила Чебров заявил ТАСС, что с помощью аппаратуры, которая есть в их распоряжении точное место падения определить невозможно. Скорее всего метеорит закончил свой путь где-то на западном побережье Охотского моря. ученые предположили, что его диаметр был менее 10 метров, а мощность взрыва в тротиловом эквиваленте не более пяти килотонн.

В 2020 году в Земле приближались более ста потенциально опасных небесных тел. Как сообщает Москва 24, один из астероидов пролетел всего в трехстах семидесяти километрах от планеты.  Эхо Москвы

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