Над Камчаткой сгорел небольшой метеорит
19:20 12.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Небольшой метеорит сгорел в атмосфере Земли над Камчаткой. Первыми его заметили автомобилисты.
Яркий болид, прочертивший небосвод попал на камеры видеорегистраторов автомобилей. Небесное тело дважды вспыхнуло и исчезло. Его существование в плотных слоях газовой оболочки Земли продолжалось всего 55 секунд. Только после того, как очевидцы выложили увиденное в соцсети явлением заинтересовались ученые Кмчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Директор подразделения Данила Чебров заявил ТАСС, что с помощью аппаратуры, которая есть в их распоряжении точное место падения определить невозможно. Скорее всего метеорит закончил свой путь где-то на западном побережье Охотского моря. ученые предположили, что его диаметр был менее 10 метров, а мощность взрыва в тротиловом эквиваленте не более пяти килотонн.
В 2020 году в Земле приближались более ста потенциально опасных небесных тел. Как сообщает Москва 24, один из астероидов пролетел всего в трехстах семидесяти километрах от планеты. Эхо Москвы
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