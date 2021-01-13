На время инаугурации Байдена бойцы Нацгвардии США будут обеспечены оружием - СМИ
07:50 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Такое решение министр Сухопутных войск США Райан Маккарти принял после беспорядков у здания Конгресса в минувшую среду и после поступившей ему от спикера Палаты представителей демократа Нэнси Пелоси просьбы усилить безопасность во время вступления в должность нового президента. Источники издания подчеркивают, что оружие будет выдано по меньшей мере тем бойцам Нацгвардии, которые будут нести службу рядом и на подступах к Капитолию. Всего, как уточняет "Нью-Йорк таймс", безопасность в американской столице будут обеспечивать до 15 тыс. нацгвардейцев.
Маккарти ранее заявлял агентству Ассошиэйтед Пресс, что рассматривает возможность оснастить военнослужащих Национальной гвардии на время инаугурации автоматическими карабинами M-4 и пистолетами "Беретта". Также им выдадут полицейские дубинки.
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