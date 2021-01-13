Совет по космосу РАН предлагает использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей"

14:32 Источник: Интерфакс

Совет по космосу РАН после доклада главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина предлагает использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей", говорится в решении Совета.

Как отмечается в документе, совет рекомендует генконструкторам "Роскосмоса" обеспечить "разработку и утверждение в первом полугодии 2021 года отдельной "лунной" подпрограммы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", предусматривающей, выполнение пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году, с использованием многопусковых схем полета на основе применения космического ракетного комплекса "Ангара-5В".

Ранее планировалось для этих целей задействовать ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", для запусков которой на космодроме Восточный планируется соорудить отельный стартовый комплекс.

Создание первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" началось в России весной 2020 года.