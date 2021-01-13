Причиной отравления в Дагестане стала загрязненная питьевая вода - Роспотребнадзор

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Загрязненная питьевая вода стала причиной массового отравления в дагестанском городе Буйнакске, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске зарегистрирован 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 61 случай среди детей.

"По предварительным данным эпидрасследования предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства", - говорится в сообщении ведомства.