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Причиной отравления в Дагестане стала загрязненная питьевая вода - Роспотребнадзор

17:00 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Загрязненная питьевая вода стала причиной массового отравления в дагестанском городе Буйнакске, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске зарегистрирован 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 61 случай среди детей.

"По предварительным данным эпидрасследования предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

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