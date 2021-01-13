0
0
3
НОВОСТИ

СберБанк Онлайн занимает трете место в российском рейтинге мобильных приложений

17:11 13.01.2021

Мобильное приложение СберБанк Онлайн стало третьим в РФ по количеству активных пользователей в месяц в рейтинге сервиса для сбора данных о мобильных приложениях App Annie. СберБанк Онлайн также уже несколько лет остается в числе лидеров среди самых востребованных российскими пользователями финансовых приложений.
«Нам очень приятно быть в тройке лидеров рейтинга App Annie. В 2020-м году было особенно важно дать клиентам возможность получать любые банковские услуги онлайн, и мы справились с этой задачей — сейчас в СберБанк Онлайн можно получить практически все услуги, которые мы предоставляем в офисах, - говорит директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. - Но мы не готовы останавливаться и делаем всё, чтобы наши текущие клиенты были довольны приложением, а новые — продолжали переходить в digital».

По данным компании, аудитория СберБанк Онлайн за год выросла на 10 млн человек и уже составляет более 65 млн активных пользователей в месяц. Ежедневная аудитория за год увеличилась более чем на 30% и к настоящему моменту превышает 32 млн человек. Кроме того, мобильное приложение Сбера включено в ТОП-5 наиболее скачиваемых среди всех категорий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 13.01.2021
Рашкин через суд пытается добиться отмены эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды
0
13
17:00 13.01.2021
Причиной отравления в Дагестане стала загрязненная питьевая вода - Роспотребнадзор
0
44
16:32 13.01.2021
Путин по телефону сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном - Кремль
0
88
16:12 13.01.2021
В Сочи зафиксирован абсолютный температурный рекорд
0
149
16:00 13.01.2021
Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса
0
167
15:32 13.01.2021
В Госдуме предлагают расширить список отстающих регионов РФ
0
194
15:12 13.01.2021
Общественные деятели обратились к властям с открытым письмом о проблемах жертв советских репрессий
0
215
15:00 13.01.2021
Блогер Варламов сообщил, что он и еще четверо россиян арестованы в Южном Судане
0
221
14:32 13.01.2021
Совет по космосу РАН предлагает использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей"
0
255
14:12 13.01.2021
Международная федерация хоккея считает возможным проведение ЧМ-2021 в Минске
0
269

Возврат к списку