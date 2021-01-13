СберБанк Онлайн занимает трете место в российском рейтинге мобильных приложений
17:11 13.01.2021
«Нам очень приятно быть в тройке лидеров рейтинга App Annie. В 2020-м году было особенно важно дать клиентам возможность получать любые банковские услуги онлайн, и мы справились с этой задачей — сейчас в СберБанк Онлайн можно получить практически все услуги, которые мы предоставляем в офисах, - говорит директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. - Но мы не готовы останавливаться и делаем всё, чтобы наши текущие клиенты были довольны приложением, а новые — продолжали переходить в digital».
По данным компании, аудитория СберБанк Онлайн за год выросла на 10 млн человек и уже составляет более 65 млн активных пользователей в месяц. Ежедневная аудитория за год увеличилась более чем на 30% и к настоящему моменту превышает 32 млн человек. Кроме того, мобильное приложение Сбера включено в ТОП-5 наиболее скачиваемых среди всех категорий.
НОВОСТИ
- 17:12 13.01.2021
- Рашкин через суд пытается добиться отмены эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды
- 17:00 13.01.2021
- Причиной отравления в Дагестане стала загрязненная питьевая вода - Роспотребнадзор
- 16:32 13.01.2021
- Путин по телефону сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном - Кремль
- 16:12 13.01.2021
- В Сочи зафиксирован абсолютный температурный рекорд
- 16:00 13.01.2021
- Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса
- 15:32 13.01.2021
- В Госдуме предлагают расширить список отстающих регионов РФ
- 15:12 13.01.2021
- Общественные деятели обратились к властям с открытым письмом о проблемах жертв советских репрессий
- 15:00 13.01.2021
- Блогер Варламов сообщил, что он и еще четверо россиян арестованы в Южном Судане
- 14:32 13.01.2021
- Совет по космосу РАН предлагает использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей"
- 14:12 13.01.2021
- Международная федерация хоккея считает возможным проведение ЧМ-2021 в Минске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать