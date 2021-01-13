РФ никогда не предлагала отдать Азербайджану семь районов Карабаха, забыв о статусе - МИД
17:40 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия никогда не сводила урегулирование в Нагорном Карабахе лишь к возвращению Азербайджану семи районов региона, забыв вопрос о его статусе. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии российского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ, посла по особым поручениям МИД РФ Игоря Попова в связи со статьей премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Истоки 44-дневной войны".
"Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, - не соответствует действительности", - отметил дипломат.
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