РФ никогда не предлагала отдать Азербайджану семь районов Карабаха, забыв о статусе - МИД

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не сводила урегулирование в Нагорном Карабахе лишь к возвращению Азербайджану семи районов региона, забыв вопрос о его статусе. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии российского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ, посла по особым поручениям МИД РФ Игоря Попова в связи со статьей премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Истоки 44-дневной войны".

"Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, - не соответствует действительности", - отметил дипломат.