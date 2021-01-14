Перестройка мирового энергобаланса является ключевым вызовом для экономики РФ - Мишустин
13:32 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глобальная перестановка акцентов в мировом энергобалансе является одним из важнейших вызовов для российской экономики. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.
"В числе глобальных вызовов мы видим, например, начавшуюся структурную перестройку мирового энергобаланса. И хотя нефть и газ еще долго будут играть в нем существенную роль, нельзя игнорировать смену акцентов в мировой хозяйственной системе. Это, действительно, серьезный вызов для нашей экономики", - заявил он.
Премьер напомнил, что правительство закладывает в стратегию развития возможность оперативного реагирования на новые вызовы, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет. "Очень важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, а потому зачастую удобных, решений", - призвал он. Именно поэтому, по словам Мишустина, важно изменить структуру российской хозяйственной системы, "сделать ее максимально разнообразной, наращивать темпы развития производства по выпуску нефте-газо-химической продукции, спрос на которую в мире растет, продолжать политику диверсификации экспорта газа, в том числе и в виде сжиженного природного газа".
Глава правительства в своем обращении отметил, что это не единственный вызов, на который предстоит ответить в ближайшие годы. "Уверен, что активное участие экспертного сообщества в проработке тактики и стратегии поможет найти оптимальные решения. Важно объединить усилия, чтобы сделать нашу экономику сильной", - подчеркнул он.
Мишустин заметил, что на Гайдаровском форуме традиционно звучит немало интересных идей и предложений. "Правительство их внимательно изучит и проработает", - заверил премьер, пожелав продуктивной работы и интересных дискуссий.
НОВОСТИ
- 14:32 14.01.2021
- Россия заняла четвертое место по продажам легковых машин и LCV в Европе в 2020 году
- 14:12 14.01.2021
- Два биатлониста сборной России сдали положительные тесты на коронавирус
- 14:00 14.01.2021
- Amnesty International заявила о применении Азербайджаном и Арменией кассетных бомб в Нагорном Карабахе - СМИ
- 13:20 14.01.2021
- Иностранцам, имеющим семью в РФ, могут смягчить правила отказа во въезде в страну
- 13:05 14.01.2021
- Кабмин ожидает, что уровень инфляции вернется в прежние границы до конца года - Мишустин
- 13:00 14.01.2021
- Полиция и Росгвардия пресекли беспорядки в центре содержания иностранцев в Екатеринбурге
- 12:50 14.01.2021
- Обновленная станция МЦД-1 Баковка улучшит транспортную доступность для более 22 тысяч жителей Одинцова
- 12:32 14.01.2021
- Археологи обнаружили в Индонезии древнейшее наскальное изображение, ему более 45,5 тыс. лет
- 12:20 14.01.2021
- Коэффициент распространения ковида в РФ превысил 1 впервые с конца декабря - ТАСС
- 12:05 14.01.2021
- Credit Suisse в 2021 году ожидает укрепления рубля до 65-70 руб. за доллар
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать