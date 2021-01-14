Перестройка мирового энергобаланса является ключевым вызовом для экономики РФ - Мишустин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глобальная перестановка акцентов в мировом энергобалансе является одним из важнейших вызовов для российской экономики. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

"В числе глобальных вызовов мы видим, например, начавшуюся структурную перестройку мирового энергобаланса. И хотя нефть и газ еще долго будут играть в нем существенную роль, нельзя игнорировать смену акцентов в мировой хозяйственной системе. Это, действительно, серьезный вызов для нашей экономики", - заявил он.

Премьер напомнил, что правительство закладывает в стратегию развития возможность оперативного реагирования на новые вызовы, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет. "Очень важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, а потому зачастую удобных, решений", - призвал он. Именно поэтому, по словам Мишустина, важно изменить структуру российской хозяйственной системы, "сделать ее максимально разнообразной, наращивать темпы развития производства по выпуску нефте-газо-химической продукции, спрос на которую в мире растет, продолжать политику диверсификации экспорта газа, в том числе и в виде сжиженного природного газа".

Глава правительства в своем обращении отметил, что это не единственный вызов, на который предстоит ответить в ближайшие годы. "Уверен, что активное участие экспертного сообщества в проработке тактики и стратегии поможет найти оптимальные решения. Важно объединить усилия, чтобы сделать нашу экономику сильной", - подчеркнул он.

Мишустин заметил, что на Гайдаровском форуме традиционно звучит немало интересных идей и предложений. "Правительство их внимательно изучит и проработает", - заверил премьер, пожелав продуктивной работы и интересных дискуссий.