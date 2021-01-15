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НОВОСТИ

Саудовская Аравия построит "футуристический" город

11:05 15.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Саудовская Аравия построит город без улиц, трасс и машин. Проект назвали The Line — это 170-километровая линия в инновационном районе Неом на побережье Красного моря.

Работы начнутся в первой половине 2021 года. Об этом пишет Designboom. Предполагается, что умный город создаст 380 тысяч рабочих мест и увеличит ВВП страны на 48 миллиардов долларов к 2030 году.

«Нам нужно преобразовать концепцию обычного города в футуристическую», — объяснил причину создания проекта наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд.

Все необходимые для жизни услуги и сервисы будут находиться в пешей доступности. Территорию максимально озеленят, инфраструктурные объекты частично разместят под землёй, а ещё уровнем ниже проложат линию экологичного общественного транспорта.  Говорит Москва

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