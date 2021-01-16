На Украине вводят штрафы за игнорирование украинского языка в сфере потребления
08:50 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский язык с субботы стал обязательным для сферы потребления на Украине. Теперь все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. К этому обязывает принятый 25 апреля 2019 года закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", норма которого вступила в силу.
По закону, теперь АЗС, интернет-сайты, библиотеки, рестораны, магазины и аптеки обязаны перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, если они не попросят обращаться к ним на другом языке. Те, кого отказались обслуживать на государственном языке, могут пожаловаться руководству компании, а затем и языковому омбудсмену.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь перед введением в действие новых норм пояснил, что тот, кому отказали обслуживать на украинском, сначала стоит попробовать решить ситуацию на месте, а в случае отказа обратиться к руководству учреждения или на его "горячую линию". Если и там будет отказано, Креминь советует зафиксировать этот факт, в частности, с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д. После этого жалобу о нарушителе можно подать уполномоченному о защите языка.
На жалобу должны отреагировать и потребовать в течение 30 дней устранить нарушения в обслуживании. На первый раз владельцы бизнеса будут предупреждены, а если в течение года случается второе нарушение, то будет наложен штраф от 5 100 до 6 800 гривен ($180 - $242).
Следить за соблюдением языковых норм в стране будут представители уполномоченного в регионах, а также, по словам Креминя, общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и присылать их в офис уполномоченного.
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