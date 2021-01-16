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НОВОСТИ

В правительстве Японии впервые допустили перенос Олимпиады

11:00 16.01.2021 Источник: Эхо Москвы

В правительстве Японии впервые допустили перенос летней Олимпиады в Токио. Этого не исключил министр по делам административной реформы Таро Коно. Ранее официальные лица Японии говорили о намерении провести Игры в конце лета, несмотря на пандемию. 

По данным агентства «Интерфакс», власти уже потратили на организацию Олимпиады 25 миллиардов долларов.  Эхо Москвы

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