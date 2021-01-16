В правительстве Японии впервые допустили перенос Олимпиады
11:00 16.01.2021 Источник: Эхо Москвы
В правительстве Японии впервые допустили перенос летней Олимпиады в Токио. Этого не исключил министр по делам административной реформы Таро Коно. Ранее официальные лица Японии говорили о намерении провести Игры в конце лета, несмотря на пандемию.
По данным агентства «Интерфакс», власти уже потратили на организацию Олимпиады 25 миллиардов долларов. Эхо Москвы
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