Пострадавших россиян при пожаре в отеле на Занзибаре нет - посольство РФ
17:30 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никто из россиян не пострадал при пожаре в ночь на субботу в отеле на острове Занзибар. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Танзании.
"Согласно имеющейся у нас информации, пострадавших среди граждан РФ нет", - заявил российский дипломат. По его словам, рано утром в посольство поступили звонки от россиян, оказавшихся в трудной ситуации. "Однако не было ни одного обращения, которое могло быть связано с угрозой для жизни, - отметил дипломат. - Сейчас завершается процесс переезда туристов из сгоревшей гостиницы в другие. Все решается туристической компанией в рамках пакетного соглашения".
Представитель российской компании, которая продала туры на Занзибар, сообщил ТАСС в субботу, что все граждане России, проживавшие в сгоревшем отеле, уже размещены в новых гостиницах.
Пожар, по информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), произошел в пятизвездочном отеле TUI Blue Bahari Zanzibar. В отеле было 157 номеров и около 300 отдыхающих. По полученной ТАСС информации, данный отель пользовался популярностью среди российских туристов.
Для граждан РФ не требуется виза для въезда в Танзанию на отдых, эта африканская страна также открыла прямое воздушное сообщение с Россией.
Расположенный в Индийском океане архипелаг Занзибар с одноименным островом входит в состав Танзании.
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