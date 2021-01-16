Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января
18:00 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия возобновляет международное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января 2021 года. Рейсы будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 г. со следующими государствами: Вьетнам (Москва - Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва - Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва - Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург - Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва - Доха, три раза в неделю).
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