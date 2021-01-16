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Иран провел пуски баллистических ракет

21:00 16.01.2021 Источник: Интерфакс

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел пуски баллистических ракет, поразивших мишени в Индийском океане, сообщают в субботу западные СМИ. Иранские военные пояснили, что в стрельбах были применены ракеты "разных классов", поразивших мишени на расстоянии в 1,8 тыс. км.

"Одна из наших главных задач... - это быть способными поражать вражеские корабли, включая авианосцы", - заявил командующий КСИР генерал Хосейн Салами.

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