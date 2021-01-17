Джулиани занимается подготовкой аргументов защиты Трампа в рамках процедуры импичмента
10:50 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В настоящее время я [в этом] участвую. Я сейчас работаю над этим", - отметил он. Как полагает Джулиани, политические оппоненты Трампа пытаются доказать, что его заявления о массовых фальсификациях, якобы имевших место на состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборах, следует расценивать в качестве "призывов к насилию". По мнению адвоката, если доказать, что заявления о фальсификациях на выборах хотя бы отчасти соответствуют действительности, то это лишает демократов ключевого аргумента.
Джулиани не исключил, что Трамп будет давать показания во время разбирательства. "Такое решение всегда принимают в последний момент", - отметил он.
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