0
0
0
НОВОСТИ

Джулиани занимается подготовкой аргументов защиты Трампа в рамках процедуры импичмента

10:50 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани занимается подготовкой доводов защиты в рамках процедуры импичмента американского лидера. Об этом юрист сообщил в интервью журналистам телеканала Эй-би-си, которое было опубликовано в субботу.

"В настоящее время я [в этом] участвую. Я сейчас работаю над этим", - отметил он. Как полагает Джулиани, политические оппоненты Трампа пытаются доказать, что его заявления о массовых фальсификациях, якобы имевших место на состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборах, следует расценивать в качестве "призывов к насилию". По мнению адвоката, если доказать, что заявления о фальсификациях на выборах хотя бы отчасти соответствуют действительности, то это лишает демократов ключевого аргумента.

Джулиани не исключил, что Трамп будет давать показания во время разбирательства. "Такое решение всегда принимают в последний момент", - отметил он.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:40 17.01.2021
Трудности с регистрацией для прививки от коронавируса возникли у жители румынской столицы
0
69
09:50 17.01.2021
В условиях повышенных мер безопасности Вашингтон готовится к инаугурации президента США
0
151
09:40 17.01.2021
В Кабуле застрелены две женщины-судьи - Агентство
0
155
09:30 17.01.2021
В период пандемии выявляемость I-II стадии рака снизилась на 2% - онколог Минздрава РФ
0
154
21:00 16.01.2021
Иран провел пуски баллистических ракет
0
765
20:30 16.01.2021
ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального на отказ российских властей заводить уголовное дело о его отравлении
0
975
20:00 16.01.2021
ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц - заявление
0
907
19:30 16.01.2021
В РПЦ рекомендовали воздержаться от крещенских купаний в проруби
0
822
19:00 16.01.2021
По делу о сходе лавины в Норильске задержан начальник управления ГО и ЧС города - СК
0
858
18:30 16.01.2021
Байден выдвинул Викторию Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США
0
998

Возврат к списку