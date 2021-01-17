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НОВОСТИ

Во "Внуково" наблюдается увлечение сил полиции - очевидцы

16:19 17.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Московская полиция готовится к встрече Алексея Навального в столичном аэропорту «Внуково». Очевидцы говорят об увеличении сотрудников полиции, также телеканал «Дождь» передает, что в сторону аэропорта движется несколько автозаков.

Прокуратура Москвы потребовала от сторонников не устраивать массовых акций во «Внуково», предупредив, что такие мероприятия будут незаконными.

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