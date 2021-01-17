Навальный вместо "Внуково" прилетел в "Шереметьево"

19:58 Источник: Русская служба Би-би-си

По информации некоторых источников, самолет с Алексеем Навальным на борту направляется в аэропорт "Шереметьево". Об этом, в частности, написал на своей странице в Твиттере соратник Навального Георгий Албуров.



Эти сведения подтвердила авиакомпания "Победа". Соответствующее уведомление появилось и на табло аэропорта "Внуково".



Пресс-служба "Победы" объяснила РБК, почему самолет направили в другой аэропорт: "Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы".



В 20-12 по московскому времени пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Твиттере, что самолет сел в "Шереметьево".

