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Навальный вместо "Внуково" прилетел в "Шереметьево"

19:58 17.01.2021 Источник: Русская служба Би-би-си

По информации некоторых источников, самолет с Алексеем Навальным на борту направляется в аэропорт "Шереметьево". Об этом, в частности, написал на своей странице в Твиттере соратник Навального Георгий Албуров.

Эти сведения подтвердила авиакомпания "Победа". Соответствующее уведомление появилось и на табло аэропорта "Внуково".

Пресс-служба "Победы" объяснила РБК, почему самолет направили в другой аэропорт: "Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы".

В 20-12 по московскому времени пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Твиттере, что самолет сел в "Шереметьево".

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