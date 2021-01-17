Австрия требует немедленного освобождения Навального - МИД

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия обеспокоена задержанием в России блогера Алексея Навального и выступает за его освобождение. С таким заявлением выступил в воскресенье МИД Австрии в "Твиттере".



"Глубоко обеспокоены задержанием Алексея Навального в Москве. <...> Австрия требует его немедленного освобождения и проведения полного, независимого расследования нападения на его жизнь", - сказано в сообщении МИД.



