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НОВОСТИ

Число инфицированных covid-19 в мире приближается к ста миллионам

09:05 18.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается уже к ста миллионам. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Жертвами пандемии стали более 2 миллионов человек, при этом вылечились более 67 миллионов.

Как ожидается, исполком Всемирной организации здравоохранения обсудит подготовку к новым эпидемиям. Дискуссии начнутся уже сегодня. Они будут проходить в формате телеконференции.  Эхо Москвы

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