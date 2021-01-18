Число инфицированных covid-19 в мире приближается к ста миллионам
09:05 18.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается уже к ста миллионам. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Жертвами пандемии стали более 2 миллионов человек, при этом вылечились более 67 миллионов.
Как ожидается, исполком Всемирной организации здравоохранения обсудит подготовку к новым эпидемиям. Дискуссии начнутся уже сегодня. Они будут проходить в формате телеконференции. Эхо Москвы
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