Турецкие спасатели возобновили поиски членов экипажа судна "Арвин" в Черном море - СМИ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасательные службы Турции в понедельник возобновили поисково-спасательную операцию у побережья провинции Бартын в районе крушения сухогруза "Арвин" с украинско-российским экипажем. Об этом сообщает газета "Хюрриет".

В работах участвуют береговая охрана Турции и правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям. Ведутся поиски пятерых членов экипажа, которых не удалось обнаружить в воскресенье.