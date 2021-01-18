Турецкие спасатели возобновили поиски членов экипажа судна "Арвин" в Черном море - СМИ
10:00 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасательные службы Турции в понедельник возобновили поисково-спасательную операцию у побережья провинции Бартын в районе крушения сухогруза "Арвин" с украинско-российским экипажем. Об этом сообщает газета "Хюрриет".
В работах участвуют береговая охрана Турции и правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям. Ведутся поиски пятерых членов экипажа, которых не удалось обнаружить в воскресенье.
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