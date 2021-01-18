США и их союзники пытались использовать пандемию для давления на другие страны - Лавров
12:20 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада во главе с США пытались воспользоваться ситуацией, сложившейся в мире из- за пандемии коронавируса, чтобы нарастить применение методов давления и вмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.
"К сожалению, не везде и не всегда такое стремление к солидарности к совместной работе в условиях пандемии проявлялось. Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий [не только] введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран. В том числе, кстати, и нашего ближайшего соседа - Белоруссии", - сказал министр.
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