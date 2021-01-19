США потеряли образ "светоча демократии" - Познер

10:20 Источник: Газета.Ru

Журналист Владимир Познер заявил о потере Соединенными Штатами образа «лучшей страны в мире» и «светоча демократии», передает телеканал RTVI.

События последних месяцев нанесли ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий, считает журналист. Причем этот ущерб, по его мнению, долгосрочный. «Как надолго — может быть, навсегда», — отметил Познер.

Он также напомнил, что представители США часто превозносили страну и ставили ее в пример, но сейчас американскую демократию нельзя преподнести как образец.

Владимир Познер имеет гражданство России, США и Франции. Газета.Ru