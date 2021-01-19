Глава Минздрава сообщил о снижении продаж алкоголя
14:32 19.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Михаил Мурашко сообщил о снижении продаж алкоголя. Этот показатель упал на 3%.
Кроме того, как отметил глава Минздрава, сократилась и торговля сигаретами. По его словам, это результат принятого в 2019 году плана по реализации стратегии. В частности, правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ, которая распространяется не только на сигареты, но также на вейпы и системы нагревания табака. Она предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. Говорит Москва
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