Глава Минздрава сообщил о снижении продаж алкоголя

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Михаил Мурашко сообщил о снижении продаж алкоголя. Этот показатель упал на 3%.

Кроме того, как отметил глава Минздрава, сократилась и торговля сигаретами. По его словам, это результат принятого в 2019 году плана по реализации стратегии. В частности, правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ, которая распространяется не только на сигареты, но также на вейпы и системы нагревания табака. Она предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. Говорит Москва