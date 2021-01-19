Песков назвал полной ерундой утверждения о том, что Путин "боится Навального"
15:00 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной ерундой утверждения о том, что глава государства Владимир Путин якобы "боится" блогера Алексея Навального, и потому тот был задержан сразу по прилете в Россию.
"Это, конечно же, полная ерунда", - отвечая во вторник на вопросы журналистов, заявил представитель Кремля. - "Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии [к Навальному], были нарушены определенные правила".
Он отметил, что поскольку в случае с задержанием Навального "речь идет о гражданине Российской Федерации, то наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России". "И не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом", - добавил пресс-секретарь. Песков сослался на данные статистики, по которым в целом в стране "около 18 тысяч раз за последние три года имели место нарушения правил условного срока". "И 18 тысяч раз принимались определенные меры за последние три года", - констатировал он.
"Разные утверждения относительно того, что кто-то кого- то боится - это абсолютная ерунда", - повторил Песков.
Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина.
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