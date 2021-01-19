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Путин в этом году не изменил традиции крещенских купаний, сообщил Песков

15:32 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно президент это делает [принимает участие в крещенских купаниях], это его традиция. Традициям он не изменяет", - сказал представитель Кремля.

На сайте Кремля опубликовано сообщение о том, что "Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром". Точное место, где это происходило, не уточняется. Также опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как президент в тулупе и валенках направляется к проруби, а также окунается в нее.

Как свидетельствуют кадры, показанные в эфире телеканала "Россия-24", глава государства, крестясь, трижды окунается в прорубь.

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.

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