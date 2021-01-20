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Британский штамм коронавируса обнаружен в 60 странах и районах мира - ВОЗ

08:10 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баспространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 60 странах и районах, что на 10 стран и районов больше, чем по состоянию на 12 января. Об этом сообщила в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве в среду, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"С 12 января [разновидность коронавируса] VOC-202012/01 была выявлена еще в 10 государствах, территориях и районах. На настоящий момент из 60 стран, территорий и районов, расположенных в шести регионах ВОЗ, поступили сообщения о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - указывает организация. Отмечается также, что получивший маркировку 501Y.V2 штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, "выявлен еще в трех странах, и их общее число достигло 23". Этот вирус присутствует в четырех из шести регионов ВОЗ.

Кроме того, за период, прошедший после 12 января, в Бразилии была обнаружена разновидность коронавируса, получившая наименование P.1., а также был зарегистрирован еще один случай мутации разновидности B.1.1.28. У специалистов, однако, пока нет достаточной информации для вывода о том, являются ли эти разновидности более заразными и протекает ли заболевание более тяжело в случае заражения, констатировали в ВОЗ.

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