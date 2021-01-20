0
0
119
НОВОСТИ

К 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда в Музее Победы запускают иммерсивный проект

08:20 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Музей Победы запустит 27 января иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", сочетающий мультимедийные технологии и исторически достоверные декорации. Он приурочен к 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба музея в среду.

"Наш новый проект покажет, какими они были - простые ленинградцы, как они смогли выдержать такое, что пережить невозможно, как в невыносимых условиях продолжали бороться и отстояли свой великий город. Как судьбы этих людей в это страшное военное время переплелись с судьбой всей страны, и почему слово "ленинградец" и сегодня вызывает особенные эмоции", - отмечает заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник.

Проект создан в рамках масштабной экспозиции "Подвиг народа". "Мультимедийные комплексы здесь сочетаются с трехмерными панорамами и исторически достоверными декорациями. Голографические проекции, фильмы- реконструкции, подлинные кадры кинохроники и элементы иммерсивного театра создают "эффект присутствия", - говорят в музее.

Проект можно будет увидеть и на сайте музея.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 20.01.2021
Премьер Японии заявил, что суверенитет его страны распространяется на южные Курилы
0
0
09:05 20.01.2021
Посольство РФ в США потребовало от Госдепа оперативно устранить неполадки со связью генконсульства в Нью-Йорке
0
47
09:00 20.01.2021
Трамп признал приход новой администрации и заявил, что молится за ее успехи
0
52
08:10 20.01.2021
Британский штамм коронавируса обнаружен в 60 странах и районах мира - ВОЗ
0
144
08:00 20.01.2021
В день инаугурации Байдена Трамп покинет Белый дом ранним утром и улетит во Флориду
0
134
22:40 19.01.2021
ЕС объявил о намерении усилить роль евро как резервной валюты по отношению к доллару
0
582
22:00 19.01.2021
Правительство планирует повысить утилизационный сбор на легковые автомобили в РФ на 25%
0
638
21:20 19.01.2021
Хиллари Клинтон хочет узнать, разговаривал ли Трамп с Путиным в ночь беспорядков в Капитолии
0
656
20:40 19.01.2021
РФ не будет бойкотировать встречу в ООН с Тихановской, хотя это провокация - зампостпреда
0
701
20:00 19.01.2021
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
0
644

Возврат к списку