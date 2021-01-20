К 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда в Музее Победы запускают иммерсивный проект
08:20 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Наш новый проект покажет, какими они были - простые ленинградцы, как они смогли выдержать такое, что пережить невозможно, как в невыносимых условиях продолжали бороться и отстояли свой великий город. Как судьбы этих людей в это страшное военное время переплелись с судьбой всей страны, и почему слово "ленинградец" и сегодня вызывает особенные эмоции", - отмечает заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник.
Проект создан в рамках масштабной экспозиции "Подвиг народа". "Мультимедийные комплексы здесь сочетаются с трехмерными панорамами и исторически достоверными декорациями. Голографические проекции, фильмы- реконструкции, подлинные кадры кинохроники и элементы иммерсивного театра создают "эффект присутствия", - говорят в музее.
Проект можно будет увидеть и на сайте музея.
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