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Разногласия между ЕС и США не исчезнут с приходом Байдена - глава Евросовета

12:20 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разногласия между Евросоюзом и США с приходом Джозефа Байдена на пост главы государства не исчезнут, однако есть шанс на построение новых отношений. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в среду в Европарламенте.

"У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки, - сказал он. - В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту [США]: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира".

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