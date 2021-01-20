Заболеваемость ковидом в РФ более чем вдвое ниже, чем в Европе - Попова
12:32 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России даже в период осеннего подъема не превышала 20 случаев в сутки на 100 тыс. жителей, тогда как в странах Европы показатель достигает 50-70. Об этом заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В РФ всю осень мы держались <...> на уровне не выше 20 [случаев] на 100 тыс. населения в сутки. <...> Если в Российской Федерации мы не перешагнули позицию 20 на 100 тыс. населения в сутки, то европейские страны сегодня имеют показатели 50, 60 и 70", - сказала она на заседании коллегии управления ведомства по Татарстану.
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