Байден подпишет указы об отмене выхода США из ВОЗ и о возвращении в Парижское соглашение
14:32 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Джозеф Байден, который в среду вступит в должность главы государства, намерен в первый же день подписать ряд указов, в том числе об отмене решения о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также о возвращении в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.
"Избранный президент примет меры - не только, чтобы уменьшить серьезный ущерб от администрации [уходящего с поста президента США Дональда] Трампа, но также, чтобы продвинуть нашу страну вперед", - говорится в заявлении.
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