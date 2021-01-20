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Федерация еврейских общин Украины попросила не устанавливать в Полтаве памятник Петлюре

16:00 20.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Федерация еврейских общин Украины попросила не устанавливать памятник Петлюре в Полтаве. Власти города объявили архитектурный конкурс на возведение постамента главе директории УНР.

Руководство Полтавы хочет приурочить это к 100-летию завершения «Украинской народной революции 1917-1921 годов».

Представитель Федерация еврейских общин Украины от Полтавы раввин Йосеф Сегаль сообщил радиостанции «Говорит Москва», что диаспора направила городским властям обращение с просьбой прекратить этот проект.

«У нас разговор был об этом. Мы письмо писали. Я должен узнать, есть ли там ответ».

Точные сроки возведения объекта не называются, однако итоги конкурса будут оглашены в июне. Администрация города пообещала автору лучшего эскиза денежный приз в 40 тысяч гривен (около 104 тысяч рублей).

Петлюровские войска считаются ответственными за сотни случаев еврейских погромов, совершенных в период Гражданской войны в России. Израиль на официальном уровне осуждает современное увековечивание памяти Петлюры.

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