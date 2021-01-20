В Ереване назвали число погибших в боевых действиях в Нагорном Крабахе
18:29 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тела 3439 погибших обнаружены с армянской стороны в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, однако эти данные являются предварительными. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.
"В настоящий момент у нас есть 3439 тел погибших, 766 из них пока не идентифицированы. Есть также пропавшие без вести. Я не хочу озвучить окончательные цифры. Но количество погибших не будет больше 4000", - отметил он.
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