В Ереване назвали число погибших в боевых действиях в Нагорном Крабахе

18:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела 3439 погибших обнаружены с армянской стороны в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, однако эти данные являются предварительными. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"В настоящий момент у нас есть 3439 тел погибших, 766 из них пока не идентифицированы. Есть также пропавшие без вести. Я не хочу озвучить окончательные цифры. Но количество погибших не будет больше 4000", - отметил он.