В Британии поставлен новый антирекорд по смертности от COVID-19
19:35 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число летальных исходов, отмеченных за сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, достигло 1 820, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Как свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте правительственной информации, за 24 часа было также выявлено 38,9 тыс. случаев заражения.
Предыдущий антирекорд был установлен во вторник, когда власти сообщили о выявлении 1 610 смертей. До этого максимальным показателем были 1 564 смерти, отмеченные 13 января. Всего в Великобритании умерли 93 290 зараженных, что является крупнейшим показателем в Европе.
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