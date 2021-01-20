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НОВОСТИ

Байден официально вступил в должность президента США, Харрис - вице-президента

19:59 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране.

Торжественная церемония инаугурации 49-го вице-президента США Камалы Харрис состоялась в среду на ступенях Капитолия. Она принесла присягу на верность конституции и стране.

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