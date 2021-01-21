Библию для зумеров издали в Германии

14:00 Источник: NEWSru.com

1 января 2021 года проект BasisBibel, что можно перевести как "Базовая Библия", достиг своей финальной стадии и стал доступен читателям.

"Библия XXI века" - так называют этот перевод текста Священного Писания инициаторы проекта. 40 переводчиков работали с текстами на иврите и греческом, чтобы "приспособить" их для современных читателей из "поколения Z" (зумеров), выросших с современными технологиями и в эпоху интернета. Для представителей "поколения Z" общение в чатах, мессенджерах - привычное дело, а вот интенсивное чтение и работа с текстом - редкость. Поэтому авторы проекта и решили создать Библию для современного интернет-пользователя, сообщает Deutsche Welle.

Компактное издание "Базовой Библии" для молодого поколения содержит две тысячи страниц, в более удобном для чтения формате - три тысячи страниц. Так что о кратком пересказе речи нет. Однако предложения в новом издании Библии - короткие: не больше 16 слов, и ее теперь удобно читать на смартфоне и планшете.

Есть и еще одно существенное отличие от "старых" переводов. "Базовая Библия" сопровождается множеством сносок. В них поясняются как географические названия (например, Вифлеем), так и, например, значение даров мудрецов: золота, ладана и смирны. Сносок в тексте очень много: видимо, авторы проекта исходят из того, что читателю многие понятия еще никогда не встречались.

Религиовед из Билефельдского университета Михаэль Шмидель подчеркивает, что в процессе появления новых переводов и модернизации религиозных текстов нет ничего нового: "Это - необходимость. Цель любого перевода Священного Писания во всех религиях - достучаться до современного читателя". Newsru.com