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НОВОСТИ

ФИФА и УЕФА решительно выступили против создания европейской суперлиги

17:00 21.01.2021 Источник: Газета.Ru

Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и еще пять конфедераций выпустили совместное заявление о создании европейской суперлиги.

Напомним, что в СМИ сообщалось о создании закрытой европейской суперлиги некоторыми европейскими клубами.

«ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.  Газета.Ru

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