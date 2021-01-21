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НОВОСТИ

Подмосковье – в числе регионов-лидеров по электронной записи на вакцинацию

18:09 21.01.2021

Подмосковье входит в числе лидеров в России по внедрению электронной записи на прививку от ковида. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Хочу отметить хорошую организацию работы через портал госуслуг. Это Москва, Московская, Белгородская, Сахалинская области и Хабаровский край, - сказал глава ведомства. - Это регионы, которые являются лидерами по внедрению этого решения, удобного решения для населения».

Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо перейти по ссылке uslugi.mosreg.ru/zdrav. Затем - ввести номер медицинского полиса и дату рождения. После входа в электронную регистратуру - выбрать удобные дату и время для посещения медицинской организации, добавить адрес электронной почты и подтвердить прием. В разделе «Запись на прием» в личном кабинете пользователь может посмотреть информацию о своем визите, а также отменить или перенести его.

Кроме того, записаться на прививку в Подмосковье можно по единому номеру 122, в поликлинике и МФЦ.

Во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в Московской области открыто 105 стационарных прививочных пунктов для массовой вакцинации. Работают также 23 мобильных комплекса. Губернатор Андрей Воробьёв дал команду продолжать разворачивать прививочные центры, чтобы возможность вакцинироваться была доступна для максимального количества жителей. К весне в Подмосковье будут работать уже около 250 стационарных и мобильных пунктов.

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