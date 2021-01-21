Администрация Байдена хочет продлить ДСНВ - СМИ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая вашингтонская администрация во главе с демократом Джозефом Байденом хочет продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета "Вашингтон пост".

"ДСНВ явно отвечает интересам национальной безопасности США и имеет еще больший смысл, когда отношения с РФ являются конфронтационными", - заявил изданию американский чиновник высокого ранга.