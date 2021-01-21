Администрация Байдена хочет продлить ДСНВ - СМИ
20:30 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая вашингтонская администрация во главе с демократом Джозефом Байденом хочет продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета "Вашингтон пост".
"ДСНВ явно отвечает интересам национальной безопасности США и имеет еще больший смысл, когда отношения с РФ являются конфронтационными", - заявил изданию американский чиновник высокого ранга.
НОВОСТИ
- 19:55 21.01.2021
- В Германии умер человек, заразившийся COVID-19 во второй раз
- 19:15 21.01.2021
- Росстат зафиксировал за прошедшею неделю рост цен на бензин
- 19:06 21.01.2021
- "Справедливая Россия" объединяется с двумя другими партиями
- 18:24 21.01.2021
- В Израиле предостерегли от использования тканевых масок
- 18:09 21.01.2021
- Подмосковье – в числе регионов-лидеров по электронной записи на вакцинацию
- 17:40 21.01.2021
- Меркель потребовала немедленно освободить Навального
- 17:12 21.01.2021
- Внешний долг РФ за 2020 г. снизился на $21,3 млрд, до $470,1 млрд - ЦБ
- 17:00 21.01.2021
- ФИФА и УЕФА решительно выступили против создания европейской суперлиги
- 16:32 21.01.2021
- Численность безработных россиян составляет 2,6 млн человек - Минтруд РФ
- 16:12 21.01.2021
- Католикос сменил главу армянской епархии в Карабахе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать