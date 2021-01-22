Белый дом подтвердил намерение продлить ДСНВ
09:00 22.01.2021 Источник: Газета.Ru
Администрация президента США Джо Байдена выступает за продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на максимально возможный срок.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
«Я могу подтвердить, что США намерены предложить пятилетнее продление [ДСНВ], предусмотренное в соглашении», – заявила Псаки.
Она добавила, что продление Договора особенно важно в условиях напряженных отношений США и России.
Ранее о планах Байдена продлить ДСНВ на максимальный срок сообщила газета The Washington Post. Газета.Ru
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