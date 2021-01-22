Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата
10:05 22.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата Алексея Кривошеева. В официальном сообщении говорится, что он нарушал карантинные меры, введенные в стране в связи с коронавирусом, причем делал это с апреля прошлого года. Детали не уточняются. Дипломат должен будет покинуть Албанию в течение 72 часов. В МИДе России восприняли эту информацию с сожалением. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:00 22.01.2021
- Байден приказал разведке проанализировать ряд ситуаций, "связанных" с Россией
- 09:32 22.01.2021
- Японские власти думают об отмене Олимпиады из-за коронавируса - СМИ
- 09:20 22.01.2021
- Три человека погибли после обрушения на шахте в Кузбассе
- 09:05 22.01.2021
- Полиция задержала нескольких соратников Алексея Навального
- 09:00 22.01.2021
- Белый дом подтвердил намерение продлить ДСНВ
- 23:25 21.01.2021
- Байден заявил о провале вакцинации от COVID-19 в США и ввел карантин на въезд
- 22:35 21.01.2021
- Европа одобрила взаимное признание странами ЕС результатов тестов на COVID-19
- 22:00 21.01.2021
- Комитет Сената Конгресса США одобрил кандидатуру генерала Ллойда Остина на должность шефа Пентагона
- 21:41 21.01.2021
- Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш задержали в Москве
- 21:00 21.01.2021
- "Перезагружать" отношения с Россией Байден не собирается - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать