Конгрессмен-республиканец пытался пронести пистолет в зал заседаний Палаты представителей
10:20 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Капитолия США расследует сообщения о том, что конгрессмен-республиканец Энди Харрис в четверг пытался пронести пистолет в зал заседаний Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщила телекомпания Эн-би-си.
"Один из присутствовавших сотрудников безопасности увидел огнестрельное оружие у конгрессмена Харриса и передал эту информацию своему начальству", - заявил представитель полиции Капитолия телекомпании. Он уточнил, что Харрис не смог пронести пистолет в зал.
На прошлой неделе новый парламентский пристав в Палате представителей Тимоти Блоджетт ввел правила, согласно которым конгрессмены теперь должны проходить досмотр с помощью рамок металлодетектора, прежде чем войти в зал заседания нижней палаты американского законодательного органа.
6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.
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